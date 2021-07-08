Ціни на АЗС продовжили зростання. Дорожчають всі види палива

Роздрібні ціни на бензин 8 липня 2021 року продовжили зростання в порівнянні з попереднім торговим днем. Також відновилося зростання цін на дизельне паливо і автомобільний газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Фото: ціни на АЗС (інфографіка РБК-Україна)
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,18 гривень за літр (+0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,12 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,40 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 15,38 гривень за літр (+0,01 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: