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Ціни на АЗС відносно стабільні: скільки коштує паливо

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Четвер 16 грудня 2021 14:27
Ціни на АЗС відносно стабільні: скільки коштує паливо Фото: ціни на АЗС знову ростуть (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 16 грудня 2021 року майже не змінилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Автогаз незначно подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на АЗС відносно стабільні: скільки коштує паливо

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,48 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,21 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 29,46 гривень за літр (+0,06 гривень), на автогаз - 19,06 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на АЗС відносно стабільні: скільки коштує паливо

Нагадаємо, цього тижня Міністерство економіки України ще трохи знизило розрахункові ціни на бензин і дизельне паливо.

З урахуванням максимальних націнок роздрібні ціни на бензин не можуть перевищувати 30,78 гривень за літр, на дизельне паливо - 30,13 гривень за літр.

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