Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Бензин та дизпаливо в середньому подешевшали ще на 15 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 13 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжують знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 29,89 (-0,40) 30,29 (-0,60) 31,09 (-0,60) 30,89 14,85 WOG 30,99 31,99 32,99 31,49 14,78 (-0,20) AMIC 28,99 29,99 30,99 29,49 14,29 (-0,20) БРСМ-Нафта 27,49 28,49 29,79 27,99 14,49 Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 14,50 Shell 30,49 32,29 34,79 31,79 14,65 ОККО 30,99 31,99 32,99 31,49 14,79 (-0,20) SUN OIL 28,49 29,49 30,49 28,49 14,29 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 29,75 (-0,50) 30,75 (-0,50) 31,75 (-0,50) 30,25 (-0,50) 14,35 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 28,40 29,40 31,70 28,50 14,30 Mango 27,29 (-0,50) 28,29 (-0,50) 29,69 (-0,50) 27,29 (-0,50) 13,95 SOCAR 30,99 (-0,50) 31,99 (-0,50) 32,99 (-0,50) 31,99 (-0,50) 15,09 Маркет 27,72 (-0,56) 28,82 (-1,10) ‒ 28,28 (-1,01) Luxwen 29,19 29,69 31,29 31,19 14,69 Chipo 27,49 27,99 32,49 28,49 29,59 (-0,13) 30,59 (-0,16) 31,60 (-0,14) 30,28 (-0,09) 14,53 (-0,04)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ряді областей можливі ускладнення на дорогах через снігопади.