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Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися

Новини » Енергетика    13.12.2018 - 14:41
Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бензин та дизпаливо в середньому подешевшали ще на 15 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 13 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжують знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

29,89 (-0,40)

30,29 (-0,60)

31,09 (-0,60)

30,89

14,85

WOG

30,99

31,99

32,99

31,49

14,78 (-0,20)

AMIC

28,99

29,99

30,99

29,49

14,29 (-0,20)

БРСМ-Нафта

27,49

28,49

29,79

27,99

14,49

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

14,50

Shell

30,49

32,29

34,79

31,79

14,65

ОККО

30,99

31,99

32,99

31,49

14,79 (-0,20)

SUN OIL

28,49

29,49

30,49

28,49

14,29

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

29,75 (-0,50)

30,75 (-0,50)

31,75 (-0,50)

30,25 (-0,50)

14,35

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40

UPG

28,40

29,40

31,70

28,50

14,30

Mango

27,29 (-0,50)

28,29 (-0,50)

29,69 (-0,50)

27,29 (-0,50)

13,95

SOCAR

30,99 (-0,50)

31,99 (-0,50)

32,99 (-0,50)

31,99 (-0,50)

15,09

Маркет

27,72 (-0,56)

28,82 (-1,10)

28,28 (-1,01)

  

Luxwen

29,19

29,69

31,29

31,19

14,69

Chipo

27,49

27,99

32,49

28,49

  
 

29,59 (-0,13)

30,59 (-0,16)

31,60 (-0,14)

30,28 (-0,09)

14,53 (-0,04)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ряді областей можливі ускладнення на дорогах через снігопади.

 

У Києві горіли магазини із будматеріалами
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