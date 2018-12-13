Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися

Бензин та дизпаливо в середньому подешевшали ще на 15 копійок
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 13 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжують знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
29,89 (-0,40)
|
30,29 (-0,60)
|
31,09 (-0,60)
|
30,89
|
14,85
|
WOG
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,49
|
14,78 (-0,20)
|
AMIC
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,49
|
14,29 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
27,49
|
28,49
|
29,79
|
27,99
|
14,49
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
14,50
|
Shell
|
30,49
|
32,29
|
34,79
|
31,79
|
14,65
|
ОККО
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,49
|
14,79 (-0,20)
|
SUN OIL
|
28,49
|
29,49
|
30,49
|
28,49
|
14,29
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
Glusco
|
29,75 (-0,50)
|
30,75 (-0,50)
|
31,75 (-0,50)
|
30,25 (-0,50)
|
14,35
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
14,40
|
UPG
|
28,40
|
29,40
|
31,70
|
28,50
|
14,30
|
Mango
|
27,29 (-0,50)
|
28,29 (-0,50)
|
29,69 (-0,50)
|
27,29 (-0,50)
|
13,95
|
SOCAR
|
30,99 (-0,50)
|
31,99 (-0,50)
|
32,99 (-0,50)
|
31,99 (-0,50)
|
15,09
|
Маркет
|
27,72 (-0,56)
|
28,82 (-1,10)
|
‒
|
28,28 (-1,01)
|
Luxwen
|
29,19
|
29,69
|
31,29
|
31,19
|
14,69
|
Chipo
|
27,49
|
27,99
|
32,49
|
28,49
|
29,59 (-0,13)
|
30,59 (-0,16)
|
31,60 (-0,14)
|
30,28 (-0,09)
|
14,53 (-0,04)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ряді областей можливі ускладнення на дорогах через снігопади.