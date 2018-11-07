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Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

Новини » Енергетика    07.11.2018 - 13:41
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бензин і дизпаливо подешевшали на заправках Shell

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 7 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем незначно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,99

32,49

33,39 (-0,10)

32,39

16,79

WOG

33,49

34,49

35,49

33,49

16,98

AMIC

31,79

32,99

33,99

32,79

16,49

БРСМ-Нафта

29,69

30,69

31,99

31,19

16,39

Укрнафта

31,00

32,00

32,50

32,00

15,98

Shell

32,49 (-0,50)

34,29 (-0,60)

36,79 (-0,60)

33,29 (-0,50)

16,59

ОККО

33,49

34,49

35,49

33,49

16,99

SUN OIL

30,49

31,99

32,49

31,99

16,69

Авиас

30,95

31,95

32,45

32,00

  

Glusco

32,25

33,25

34,25

32,25

16,49

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

31,30

32,30

35,10

31,10

15,70

Mango

29,79

30,99

32,39

30,99

15,55

SOCAR

33,49

34,49

35,49

33,49

17,09

Маркет

30,99

31,99

31,31

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

31,49

31,99

34,49

31,69

16,09
 

31,90 (-0,05)

32,96 (-0,05)

33,99 (-0,05)

32,50 (-0,05)

16,40

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві до 18 грудня частково обмежать рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.

 

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