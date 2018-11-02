Ціни на АЗС у Києві знову незначно знизилися

Бензин подешевшав на заправках KLO, Glusco і Mango
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 2 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем незначно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,99 (-0,30)
|
32,49 (-0,30)
|
33,49 (-0,50)
|
32,49
|
16,79
|
WOG
|
33,49
|
34,49
|
35,49
|
33,49
|
16,98
|
AMIC
|
31,99
|
33,19
|
34,19
|
32,99
|
16,65
|
БРСМ-Нафта
|
29,99
|
30,99
|
32,29
|
31,29
|
16,49
|
Укрнафта
|
31,00
|
32,00
|
32,50
|
32,00
|
15,98
|
Shell
|
32,99
|
34,89
|
37,39
|
33,79
|
16,59
|
ОККО
|
33,49
|
34,49
|
35,49
|
33,49
|
16,99
|
SUN OIL
|
30,99
|
31,99
|
32,49
|
31,99
|
16,69
|
Авиас
|
30,95
|
31,95
|
32,45
|
32,00
|
Glusco
|
32,45 (-0,30)
|
33,45 (-0,30)
|
34,45 (-0,30)
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50 (-0,10)
|
UPG
|
31,30
|
32,30
|
35,10
|
31,10
|
15,70
|
Mango
|
29,99 (-0,70)
|
30,99 (-0,70)
|
32,39 (-0,70)
|
31,49 (-0,20)
|
15,55
|
SOCAR
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
17,09
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
30,80
|
Luxwen
|
30,39
|
30,89
|
33,49
|
31,59
|
15,69
|
Chipo
|
31,69
|
32,19
|
34,49
|
31,99
|
15,69
|
32,06 (-0,08)
|
33,10 (-0,08)
|
34,11 (-0,10)
|
32,59
|
16,39 (-0,01)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля шести станцій метрополітену встановлять безкоштовні криті парковки для велосипедів. На спеціальному паркінгу можна буде припаркувати одночасно 20 велосипедів.