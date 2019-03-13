Ціни на АЗС в Києві трохи підвищилися

Фото: автомобільний газ продовжує дорожчати (УНІАН)

Ціни на автомобільний газ зросли в середньому ще на 4 копійки

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 13 березня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися, автомобільний газ знову подорожчав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,19 28,19 29,09 27,99 11,39 (+0,10) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,38 AMIC 27,49 28,49 29,49 27,79 10,89 (+0,10) БРСМ-Нафта 25,19 26,19 27,79 (+0,30) 25,99 10,99 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,80 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,79 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,39 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 11,59 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,85 Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,95 10,25 (+0,10) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,60 Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 10,35 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 11,49 (+0,20) Маркет 25,52 26,62 ‒ 25,25 Luxwen 26,19 26,69 28,29 28,29 11,09 (+0,10) Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,32 28,39 29,37 (+0,02) 28,20 10,99 (+0,04)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ може отримати ще 200 млн гривень на метро на Виноградар.