Ціни на АЗС в Києві трохи підвищилися
Ціни на паливо зростають на заправках SOCAR, KLO і SHELL
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 3 серпня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи підвищилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,69
|
29,59 (+0,20)
|
30,49 (+0,20)
|
27,69 (+0,20)
|
14,35
|
WOG
|
30,95
|
31,95
|
32,95
|
29,45
|
14,55
|
AMIC
|
29,29
|
29,79
|
30,79
|
28,29
|
14,19
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,79
|
28,99
|
25,79
|
14,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,90
|
Shell
|
30,79 (+0,40)
|
31,79 (+0,40)
|
33,99 (+0,40)
|
29,29 (+0,40)
|
14,19
|
ОККО
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
14,59
|
SUN OIL
|
26,90
|
27,90
|
28,40
|
25,90
|
14,20
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
28,75
|
29,75
|
30,75
|
27,25
|
13,85
|
Народна
|
27,00
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
13,85
|
UPG
|
27,30
|
28,30
|
31,10
|
25,80
|
13,90
|
Mango
|
26,59
|
27,59
|
28,99
|
25,49
|
13,55
|
SOCAR
|
30,99 (+0,20)
|
31,99 (+0,20)
|
32,99 (+0,20)
|
29,49 (+0,20)
|
14,49
|
Маркет
|
26,99
|
27,99
|
‒
|
25,80
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
13,99
|
Chipo
|
27,79
|
28,29
|
30,99
|
25,99
|
13,69
|
28,96 (+0,04)
|
29,88 (+0,06)
|
30,59 (+0,05)
|
27,70 (+0,06)
|
14,11
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі Києві на вихідних обмежать рух по одній із вулиць.