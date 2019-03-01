Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо піднялися на заправках однієї компанії

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 1 березня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,19 (+0,10) 28,19 (+0,10) 29,09 (+0,10) 28,49 (+0,10) 10,99 (+0,10) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 10,88 AMIC 27,49 28,49 29,49 27,79 10,29 БРСМ-Нафта 25,19 26,19 27,49 25,99 10,59 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,10 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,79 (+0,10) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 10,89 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,49 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,25 (+0,10) Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,95 9,85 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,30 Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 9,85 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 11,09 Маркет 25,52 26,62 ‒ 25,25 Luxwen 26,19 26,69 28,29 28,29 10,29 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,32 (+0,01) 28,39 (+0,01) 29,35 (+0,01) 28,25 (+0,01) 10,48 (+0,02)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 1 березня будуть обмежувати рух на Крутому узвозі.