Ціни на АЗС в Києві не змінилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці незначно подорожчав автомобільний газ

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 26 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 26,99 27,99 28,99 28,39 10,79 (+0,10) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 10,88 AMIC 27,49 28,49 29,49 27,79 10,09 БРСМ-Нафта 25,19 26,19 27,49 25,99 10,59 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 9,85 (-0,05) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,69 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 10,89 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,49 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,05 Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,95 9,85 (+0,10) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,20 Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 9,88 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 10,99 Маркет 25,52 26,62 ‒ 25,25 Luxwen 26,19 26,69 28,29 28,29 10,09 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,30 28,37 29,34 28,24 10,38 (+0,01)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через механізми пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації до бюджету України надійшло 13,6 млрд гривень.