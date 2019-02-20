ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на АЗС у Києві не змінилися

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 13:47
Ціни на АЗС у Києві не змінилися
Ілюстративне фото (Pixabey)

Ціни на паливо залишаються стабільними

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 20 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

26,99

27,99

28,99

28,39

10,69

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

10,78

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

10,09

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,49

25,99

10,39

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

9,90

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,69

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

10,79

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

10,49

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

9,95

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,95

9,65

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,20

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

9,85

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

10,89

Маркет

25,52 (-0,03)

26,62 (-0,04)

25,25 (-0,30)

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

9,99

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,30

28,37

29,34

28,24

10,31

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві обмежать рух на Північному мосту і вулиці Братиславській.

 

Wizz Air відкриває два нових напрямки з Києва
Новини України КиївАЗСбензинтопливо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся