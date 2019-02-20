В Києві сьогодні обмежать рух на Північному мосту і вул. Братиславській

Фото: Північний міст (lookmytrips.com/Roma Barabash)

У "Київавтодорі" просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей

У Києві, сьогодні, 20 лютого, в столиці у зв'язку з ремонтом частково обмежать рух транспорту на Північному мосту і на перетині вул. Братиславській з вул. Шолом-Алейхема. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу КМДА.

Обмеження пов'язані з виконанням ремонтних робіт.

"20 лютого у зв'язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту: з 10.00 до 14.00 на Північному мосту через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина; з 14.00 до 19.00 на шляхопроводі на перетині вул. Братиславській з вул. Шолом-Алейхема", – йдеться в повідомленні.

КП "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

РБК-Україна писало, що в Києві 19 лютого провалилася дорога на вулиці Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі через аварію на водогоні. Вчора рух в районі провалу дороги був ускладнений.

Раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з першочерговим ремонтом на мосту ім. Патона буде частково обмежено рух транспорту.Обмеження будуть діяти з 12 по 24 лютого в напрямку з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.