Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Автомобільний газ подешевшав в середньому на 6 копійок
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 18 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,69
|
28,69
|
29,39
|
29,29 (-0,10)
|
12,45
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,48 (-0,30)
|
AMIC
|
27,79 (-0,20)
|
28,79 (-0,20)
|
29,79 (-0,20)
|
28,99
|
12,19 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
|
28,19
|
26,99
|
12,29 (-0,20)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
12,00
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
12,69
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,49 (-0,30)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
12,19
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,55
|
28,55
|
29,55
|
28,55
|
11,95
|
Народна
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
27,00
|
11,55
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,95
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
11,55
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,89
|
Маркет
|
26,26
|
27,27
|
‒
|
26,62
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
12,39
|
Chipo
|
25,79
|
26,29
|
30,29
|
26,49
|
27,59 (-0,02)
|
28,66 (-0,02)
|
29,53 (-0,01)
|
28,70 (-0,02)
|
12,22 (-0,06)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що імпорт уживаних авто до України вперше перевищив ввезення нових машин.