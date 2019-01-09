Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ціни на паливо знизилися на АЗС Chipo
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 9 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,99
|
28,89
|
29,39
|
29,39
|
13,39
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
13,38
|
AMIC
|
27,99
|
28,99
|
29,99
|
28,99
|
12,79
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
|
28,19
|
26,99
|
13,09
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
12,60 (-0,50)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
13,15
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
13,39
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
12,99
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,75
|
28,75
|
29,75
|
28,75
|
12,95
|
Народна
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
27,00
|
12,25
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
12,35
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
12,29
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
13,39
|
Маркет
|
26,62
|
27,72
|
‒
|
27,72
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
12,89
|
Chipo
|
25,79 (-0,50)
|
26,29 (-0,50)
|
30,29 (-1,00)
|
26,49 (-0,80)
|
27,66
|
28,73
|
29,56 (-0,06)
|
28,76
|
12,92 (-0,04)
Нагадаємо, раніше українські синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва.