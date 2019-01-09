Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо знизилися на АЗС Chipo

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 9 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,99 28,89 29,39 29,39 13,39 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 13,38 AMIC 27,99 28,99 29,99 28,99 12,79 БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,99 13,09 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 12,60 (-0,50) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 13,15 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 13,39 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 12,99 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,75 28,75 29,75 28,75 12,95 Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 12,25 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 12,35 Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 12,29 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 13,39 Маркет 26,62 27,72 ‒ 27,72 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 12,89 Chipo 25,79 (-0,50) 26,29 (-0,50) 30,29 (-1,00) 26,49 (-0,80) 27,66 28,73 29,56 (-0,06) 28,76 12,92 (-0,04)

Нагадаємо, раніше українські синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва.