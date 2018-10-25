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Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Новини » Енергетика    25.10.2018 - 15:11
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо в Києві не змінилися в порівнянні з вчорашнім днем

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 25 жовтня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

32,39

32,65

34,09

32,59

16,79

WOG

33,99

34,99

35,99

33,49

16,78

AMIC

31,99

33,19

34,19

32,69

16,49 (+0,04)

БРСМ-Нафта

29,99

30,99

32,29

31,29

16,39

Укрнафта

31,00

32,00

32,50

31,00

15,98

Shell

32,99

34,89

37,39

33,79

16,39

ОККО

33,99

34,99

35,99

33,49

16,79

SUN OIL

30,99

31,99

32,49

31,99

16,69

Авиас

30,95

31,95

32,45

31,00

  

Glusco

32,75

33,75

34,75

32,25

16,49

Народна

30,70

31,70

31,70

16,45 (+0,10)

UPG

31,30

32,30

35,10

30,90

15,70 (-0,50)

Mango

30,69

31,69

33,09

30,99

15,55

SOCAR

33,99

34,99

35,99

33,49

16,89

Маркет

30,99

31,99

30,49

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

31,69

32,19

34,49

31,99

15,69
 

32,26

33,27

34,29

32,43

16,32 (-0,02)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні фіксується зниження кількості угонів автомобілів.

 

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