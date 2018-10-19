Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо стабільні після вчорашнього зниження

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 19 жовтня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,39 32,65 34,09 32,59 16,49 (+0,10) WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,78 (+0,20) AMIC 31,99 33,19 34,19 32,69 16,25 (+0,06) БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 30,49 (+0,10) 16,29 (+0,10) Укрнафта 31,00 32,00 32,50 31,00 15,25 Shell 32,99 34,89 37,39 32,29 16,19 ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,79 (+0,20) SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,49 (+0,50) 16,19 (+0,20) Авиас 30,95 31,95 32,45 31,00 Glusco 32,95 33,95 34,95 32,25 15,95 Народна 30,70 31,70 ‒ 31,60 (+0,20) 15,90 (+0,10) UPG 31,30 32,30 35,10 30,90 15,90 Mango 30,69 31,69 33,09 30,99 15,45 (+0,10) SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 16,69 (+0,20) Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,99 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,28 33,29 34,30 32,20 (+0,03) 16,10 (+0,08)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області сьогодні обмежать рух трасою на Житомир.