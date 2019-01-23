Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ подешевшав в середньому на 6 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 23 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,69 28,59 29,39 29,29 12,25 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 12,48 AMIC 27,79 28,79 29,79 28,99 11,69 БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,79 11,79 (-0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 11,30 (-0,30) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 12,29 (-0,20) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 12,49 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 11,79 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 (-0,30) 27,95 (-0,30) 29,25 27,95 (-0,30) 11,15 Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 11,05 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 11,40 Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 11,25 SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 12,59 Маркет 26,26 27,27 ‒ 26,62 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 11,59 (-0,30) Chipo 25,29 25,79 29,79 25,99 27,52 (-0,03) 28,58 (-0,03) 29,48 28,61 (-0,03) 11,79 (-0,06)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка.