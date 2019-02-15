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Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

Новини » Енергетика    15.02.2019 - 13:55
Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни в основному знизилися на автомобільний газ

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 15 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися, автомобільний газ продовжує дешевшати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

26,99

27,29 (-0,70)

28,99 (-0,40)

28,39

10,69 (-0,30)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

10,78

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79 (-0,70)

10,19 (-0,10)

БРСМ-Нафта

25,79

26,79

27,99

25,99

10,39 (-0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

9,90 (-0,20)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,69 (-0,20)

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

10,79

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

10,49

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

9,95

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,95

9,75

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,20

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

9,85

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

10,89

Маркет

25,55

26,66

25,55

  

Luxwen

26,19 (-0,20)

26,69 (-0,20)

28,29 (-0,20)

28,29 (-0,20)

10,29 (-0,10)

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,36

28,36 (-0,08)

29,37 (-0,04)

28,25 (-0,07)

10,35 (-0,07)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сталася пожежа в авіаційному університеті. Постраждалих в результаті інциденту не було.

 

У Києві сьогодні очікується ожеледиця
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