Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Бензин подешевшав на заправках однієї компанії

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 13 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем знову трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 26,99 27,99 29,39 28,39 10,99 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 10,78 (-0,20) AMIC 27,49 28,49 29,49 28,49 10,39 БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 25,99 10,69 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,10 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,89 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 10,79 (-0,20) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,49 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,25 Авантаж 7 25,95 (-0,50) 26,95 (-0,50) 27,65 (-0,50) 25,95 (-0,95) 9,85 (-0,14) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,50 Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 (-0,50) 9,85 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 11,09 Маркет 25,55 26,66 ‒ 25,55 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 10,39 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,36 (-0,02) 28,44 (-0,02) 29,41 (-0,03) 28,31 (+0,02) 10,50 (-0,04)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні обмежать рух на двох мостах.