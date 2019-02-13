Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

Бензин подешевшав на заправках однієї компанії
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 13 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем знову трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
26,99
|
27,99
|
29,39
|
28,39
|
10,99
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
10,78 (-0,20)
|
AMIC
|
27,49
|
28,49
|
29,49
|
28,49
|
10,39
|
БРСМ-Нафта
|
25,79
|
26,79
|
27,99
|
25,99
|
10,69
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,10
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
10,89
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
10,79 (-0,20)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
10,49
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
10,25
|
Авантаж 7
|
25,95 (-0,50)
|
26,95 (-0,50)
|
27,65 (-0,50)
|
25,95 (-0,95)
|
9,85 (-0,14)
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,50
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,49 (-0,50)
|
9,85
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
11,09
|
Маркет
|
25,55
|
26,66
|
‒
|
25,55
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
10,39
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69
|
27,36 (-0,02)
|
28,44 (-0,02)
|
29,41 (-0,03)
|
28,31 (+0,02)
|
10,50 (-0,04)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні обмежать рух на двох мостах.