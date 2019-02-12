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Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися


Бензин подешевшав на заправках KLO

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 12 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем еще немного снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

26,99 (-0,50)

27,99 (-0,40)

29,39

28,39 (-0,60)

10,99

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

10,98

AMIC

27,49

28,49

29,49

28,49

10,39

БРСМ-Нафта

25,79

26,79

27,99

25,99

10,69

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,10

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,89

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

10,99

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

10,49

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,25

Авантаж 7

26,45

27,45

28,15

25,00 (-0,95)

9,85 (-0,10)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,50 (-0,20)

Mango

25,39

26,39

27,79

25,99

9,99

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

11,09

Маркет

25,55

26,66

25,55

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

10,39

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,38 (-0,05)

28,45 (-0,04)

29,44

28,29 (-0,09)

10,54 (-0,02)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Борисполе Киевской области автомобиль совершил смертельное ДТП при попытке скрыться от полиции.

 

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