Ціни на автогаз пробили психологічну відмітку

Ілюстративне фото (УНІАН)

Середня ціна на автогаз перевищила 12 гривень

Роздрібні ціни на автомобільний газ сьогодні, 27 березня, перевищили 12 гривень, ціни на бензин і дизельне паливо не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,19 28,19 29,09 28,09 12,54 (+0,15) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 12,68 (+0,20) AMIC 27,49 28,49 29,49 27,79 12,09 (+0,20) БРСМ-Нафта 25,19 26,19 27,79 25,99 12,19 (+0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 12,40 (+0,30) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 11,89 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 12,79 (+0,20) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 12,19 (+0,20) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,15 28,15 29,75 28,15 11,99 (+0,24) Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,95 11,75 (+0,40) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 11,40 Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 11,45 (+0,10) SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 12,49 Маркет 25,25 26,26 ‒ 24,99 Luxwen 26,19 26,69 28,29 28,29 12,09 (+0,30) Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,34 28,41 29,38 28,23 12,14 (+0,17)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 31 березня змінять розклад руху поїздів міської електрички.