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Ціну на проїзд у маршрутках Чернівців можуть підняти: коли і на скільки

Автор: Анастасія Рокитна

Приватні перевізники Чернівців хочуть підвищити тариф на проїзд у міських маршрутках. Відповідні пропозиції вони подали до виконкому міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "АСС".

До Ратуші економічно обґрунтовані тарифи на перевезення подали три перевізники: двом з них відхилили пропозиції, а третій отримав позитивні висновки.

На сайті Чернівецької міської ради з’явився проєкт рішення виконкому щодо підняття тарифу на проїзд у маршрутках. Там зазначається, що з 1 січня 2022 року вартість проїзду у міському пасажирському автотранспорті загального користування, зокрема автобусах, які виконують перевезення пасажирів у звичайному режимі, в режимі маршрутного таксі та в автобусах, що працюють в експресному режимі руху, за 1 поїздку становитиме 9 гривень.

Проте, за словами заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, перед затвердженням цього рішення має відбутися обговорення тарифу за участі усіх перевізників.

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Чернівці