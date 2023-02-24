RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Центровой "Орландо" оформил победный баззер на подборе: момент дня в НБА

Фото: Уэнделл Картер-младший в кругу одноклубников (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Орландо Мэджик" Уэнделл Картер-младший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

23-летний "пятый номер" флоридцев набрал решающие два пункта против "Детройта". На последних секундах финальной четверти в атаку на кольцо "Пистонс" пошел Банкеро. Однако забросить от щита после сольного прохода не смог. Но вторым темпом Картер-младший забросил сверху под сопровождение сирены.

Непростая победа хозяев (108:106) не изменила турнирного положения обеих команд. "Орландо" и "Детройт" остаются вне зоны плей-офф Восточной конференции НБА. "Мэджик" сохраняют шансы побороться за место под солнцем, а сезон "Пистонс" ограничится регулярным чемпионатом.

Сам Картер-младший провел в игре около 32 минут и оформил дабл-дабл. Центровый набрал 14 очков, сделал 14 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Детройта" Джейден Айви (25 пунктов).

Кто такой Уэнделл Картер-младший

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Чикаго Буллз" под 7-м номером драфта НБА-2018.

За чикагцев провел 2,5 сезона, но стабильного места в основной пятерке не имел. Посреди сезона 2020/21 был обменян в "Орландо" вместе с Отто Портером. Осенью 2021-го подписал 4-летний контракт с "Мэджик" на 50 млн долларов.

Вырос в баскетбольной семье. Отец Картера выступал на профессиональном уровне в Доминиканской Республике, а мать играла за Университет Миссисипи.

К слову, ранее Уэстбрук подписал контракт с "Клипперс" в статусе свободного агента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол