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Центровой "Майами" выполнил данк и "оседлал" соперника: момент дня в НБА

Фото: Бэм Адебайо набрал 16 очков против "Бостона" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом под занавес третьей четверти матча против "Бостона". В атаке "Хит" Робинсон передачей вывел Адебайо на корзину "Селтикс", а тот уложил сверху двумя руками. Еще и защитнику хозяев Смарту уселся на плечи.

Однако стараний центрового не хватило для итогового успеха "Майами". Флоридцы потерпели второе поражение подряд и подпустили "Бостон" в финальной серии Восточной конференции. Перед матчем в Майами "Хит" остаются на расстоянии одной победы от финала сезона (3:2).

Сам Адебайо провел в игре около 32 минут. За это время он успел набрать 16 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в поединке стал защитник "Селтикс" Деррик Уайт (24 пункта).

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, играл за "Кентукки Уайлдкэтс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2017 выбран "Майами" под 14-м общим номером.

В рядах "Хит" проводит шестой сезон подряд, в пятый раз выходит в плей-офф ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2020, 2023), а со сборной США завоевал "золото" Олимпийских игр-2020. Перед соревнованиями рассматривал возможность выступлений в нигерийской команде.

Бэм – прозвище Адебайо, полученное из-за сходства с персонажем "Флинстоунов". Имя профессионала при рождении – Эдрис Феми. Отец баскетболиста эмигрировал из Нигерии.

К слову, ранее экс-звезда НБА Энтони объявил о завершении карьеры профессионала.

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