Центробанк Китаю пообіцяв захистити споживачів після банкрутства найбільшого забудовника

Evergrande, колись уособлює еру безладних запозичень і будівництва в Китаї, тепер став уособленням жорстких заходів по боротьбі з боргами девелоперів, через які великі і дрібні інвестори побоюються своїх ризиків.

Народний банк Китаю (НБК) не згадав Evergrande у своїй заяві, яка містила тільки рядок про житлове будівництво разом з обіцянками зробити його грошово-кредитну політику гнучкою, адресною і доречною.

Але в делікатний момент для забудовника з найбільшою заборгованістю у світі, який пропустив виплату відсотків за облігаціями минулого тижня і повинен зробити виплату ще одну на цьому тижні, його обіцянка "захищати законні права споживачів житла" натякала на те, що ринки почали сподіватися на таку реакцію.

Зобов'язання Evergrande в розмірі 305 млрд доларів викликали побоювання, що його проблеми можуть поширитися на фінансову систему Китаю і відбитися на всьому світі. Це занепокоєння, ослабло, оскільки збиток досі був сконцентрований в секторі нерухомості.

Велика заява НБК була опублікована після засідання Комітету з грошово-кредитної політики в третьому кварталі. Його житлова лінія повторила коментарі керівництва Evergrande, які вказують на зусилля по стримуванню і пріоритетність дрібних інвесторів в нерухомість перед іноземними власниками боргів Evergrande.

"Ми очікуємо, що будь-який вплив на банківську систему буде керованим і що уряд замість цього зосередиться на соціальних наслідках незавершеного будівництва", - сказав Шелдон Чан, керуючий стратегією T. Rowe Price за кредитними облігаціями в Азії.

За його словами, постачальники, що мають відношення до кредиторської заборгованості Evergrande, і власники внутрішніх облігацій також матимуть пріоритет над власниками доларових облігацій.

Доларові облігації Evergrande залишалися в понеділок на проблемних рівнях близько 30 центів за долар.

Дослідницька компанія Morningstar перерахувала BlackRock, UBS, Ashmore Group і BlueBay Asset в якості власників облігацій, що мають відношення до Evergrande, у своєму звіті, в якому говорилося, що фонди HSBC і TCW закрили позиції.