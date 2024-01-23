Центры жизнестойкости появятся в каждой громаде: какие услуги будут там оказывать

По его словам, это часть Всеукраинской программы ментального здоровья.

"В перспективе такое пространство должно создать каждая громада", - рассказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что средства на финансирование услуги предоставляются за счет госбюджета, а местные власти обеспечивают помещение и организуют работу центра. В настоящее время пилотный проект реализуется в пяти регионах.

"Устанавливаем критерии доступности, инклюзивности, безбарьерности для этих учреждений. А также безопасности - каждый центр должен иметь свое укрытие", – рассказал премьер.

Центры жизнестойкости

Напомним, Министерство социальной политики Украины сообщило работе над созданием центров жизнестойкости.

За основу возьмут опыт, которым с Украиной поделится Израиль. Это будут полностью безбарьерные пространства, где будут оказывать услуги социального характера, а также психологическую помощь.

По планам, в центрах будет работать административная команда и менеджеры. Предоставят услуги консультирования, социальные услуги и психологическую помощь.