В центре Запорожья произошла стрельба: убита женщина, обидчик застрелился

"Сегодня утром в сквере Пограничников Александровского района произошла стрельба. О событии в дежурную часть отдела полиции №2 сообщила женщина, ставшая тому свидетелем", - говорится в сообщении полиции.

По словам заявительницы, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину и пока еще находится неподалеку.

"В то время, когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев стражей порядка, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя", - добавили правоохранители.

Медики пытались реанимировать пострадавшую, однако она скончалась в карете скорой. Сейчас на месте работают полицейские территориального подразделения полиции, управление уголовного розыска, патрульные полицейские и криминалисты.

Дело на личном контроле у главы ОВА

Как отметил глава ОВА Юрий Малашко, ЧП находится на его личном контроле.

"С первых минут на месте работали все оперативные службы. Но две жизни уже никто не вернет. Будет всестороннее расследование, важно установить, кто вложил оружие в руки убийцы, кто допустил столь ужасную трагедию в центре города", - добавил он.