В центре Киева неизвестные напали с ножом на военного: их ищет полиция

Около 22:00 вчера, 19 октября, полиция получила сообщение от врачей, что на улице Назаровской в столице обнаружен военнослужащий с ножевым ранением.

Правоохранители провели осмотр места происшествия. По предварительным данным, мужчина шел в ботаническом саду, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения. Военного госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело по с. 1 ст. 121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение. Правоохранители ищут нападающих, просматривают запасы камер видеонаблюдения.

Полицейские призывают людей, которые стали свидетелями нападения обращаться на линию 102 или в дежурную часть Шевченковского управления полиции по номеру (044) 486-03-06.

Напомним, в Харькове 29 сентября вооруженные люди в военной форме напали на блокпост. Неизвестные угрожали оружием полиции и потребовали не проверять их автомобили.

Также недавно в Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей. Одного мальчика нападавший ранил.