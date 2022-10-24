В центре Киева отремонтируют дома, поврежденные ракетным ударом 10 октября: список

Кабинет министров выделил 36,9 млн гривен для ликвидации последствий ракетных обстрелов г. Киева, которые произошли 10 октября 2022 года, и восстановления поврежденных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 18 октября 2022 г. №927-р.

Средства выделяются из резервного фонда госбюджета: 27,0 млн гривен - Министерству образования и науки для восстановления административного здания Министерства образования и науки по адресу: бульв. Тараса Шевченко, 16, зданий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по адресу: ул. Владимирская, 58, ул. Владимирская, 60 Тараса Шевченко, 14, ул. Льва Толстого, 12 и здания Киевского профессионального колледжа связи по адресу: ул. Леонтовича, 11;

2,1 млн гривен - Министерству развития громад и территорий для Киевской городской государственной администрации (Киевской городской военной администрации) для восстановления здания по адресу: ул. Терещенковская, 11а;

550 тыс. гривен - Государственному управлению делами для восстановления здания Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский Дом" по адресу: ул. Крещатик, 2;

5,1 млн гривен - Национальной академии наук для восстановления зданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского по адресу: ул. Владимирская, 62, Большой конференц-зал Национальной академии наук по адресу: ул. Владимирская, 55, Национальный научно-естественный музей Национальной академии наук по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 15;

2,1 млн. гривен - Министерству культуры и информационной политики для восстановления зданий Национальной филармонии Украины по адресу: Владимирский спуск, 2, Национального музея Тараса Шевченко по адресу: бульв. Тараса Шевченко, 12, Национального музея литературы Украины по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 11.