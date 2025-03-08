В центре Киева провалились дорога: спасатели достали три машины

На месте старого подвального помещения в центре Киева возникла пропасть. Спасатели достали три автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным администрации, работы продолжались более 5 часов.

Также применяли ручные тяговые лебедки, гидравлические подушки, деревянные доски, толстые тросы, чтобы как можно меньше повредить машины.

Для решения проблемы было привлечено 14 спасателей и 4 единицы техники коммунальной аварийно-спасательной службы.

Происшествие произошло сегодня, 8 марта, в Печерском районе столицы, в труднодоступном для габаритной техники месте.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве частично завалился крест на одном из храмов Киево-Печерской лавры. Его демонтировали спасатели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.