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В центре Киева провалились дорога: спасатели достали три машины

Киев, Суббота 08 марта 2025 20:09
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В центре Киева провалились дорога: спасатели достали три машины Фото: в центре Киева дорога провалились под землю (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На месте старого подвального помещения в центре Киева возникла пропасть. Спасатели достали три автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествие произошло сегодня, 8 марта, в Печерском районе столицы, в труднодоступном для габаритной техники месте.

Для решения проблемы было привлечено 14 спасателей и 4 единицы техники коммунальной аварийно-спасательной службы.

Фото: в центре Киева провалилась дорога (t.me/KyivCityOfficial)

Также применяли ручные тяговые лебедки, гидравлические подушки, деревянные доски, толстые тросы, чтобы как можно меньше повредить машины.

По данным администрации, работы продолжались более 5 часов.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве частично завалился крест на одном из храмов Киево-Печерской лавры. Его демонтировали спасатели.

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