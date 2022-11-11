В центре Херсона партизаны вывесили украинский флаг (фото)

"Движение сопротивления передает привет. Слава Украине. Фото сейчас", - написал он.

Напомним, что украинское контрнаступление в Херсонской области продолжается. Генштаб утром подтвердил ряд освобожденных населенных пунктов в регионе.

Впрочем, как отмечают в Минобороны, у ВСУ еще нет доступа к самому городу Херсон и украинские силы до сих пор не видят свидетельств массового отвода войск врага из города.

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