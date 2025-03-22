ua en ru
Сб, 22 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В центре Харькова мужчина стрелял из окна авто: что говорят в полиции

Харьков, Суббота 22 марта 2025 10:43
UA EN RU
В центре Харькова мужчина стрелял из окна авто: что говорят в полиции Фото: в центре Харькова мужчина стрелял из окна авто (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля. Правоохранители расследуют чрезвычайное происшествие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Так, видео о том, что мужчина из окна автомобиля произвел выстрел в воздух, обнаружено в одной из социальных сетей во время мониторинга.

"Установлено, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал и за медицинской помощью не обращался", - отметили в полиции.

Принимаются меры по установлению лица, совершившего правонарушение. Следователями Харьковского районного управления полиции № 1 начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Подольском районе Киева произошла стрельба в офисном здании 20 марта. Стрелок после преступления покончил с собой.

Кроме того, в Киеве трое мужчин устроили стрельбу и погоню за иностранцем. После того, как они догнали потерпевшего, начали его бить, требуя возврата денег.

Также в Белой Церкви в одном из ТРЦ произошла стрельба, в результате которой пострадал посетитель спортивного клуба. Нападавшие, ворвавшись в помещение, открыли огонь и скрылись с места происшествия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины НПУ Народная партия Харьков
NEWS
Уиткофф назвал главную задачу 30-дневного прекращения огня в Украине
Уиткофф назвал главную задачу 30-дневного прекращения огня в Украине
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом