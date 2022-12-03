В центре Днепра загорелся сильный пожар (фото, видео)

"3 декабря, в центре Днепра начался сильный пожар. Предварительно, горит заброшенное здание, но ждем уточнений от спасателей. Пожарные уже на месте происшествия и занимаются тушением огня", - пишут СМИ.

Также очевидцы сообщают о том, что дым виден даже с левого берега, а улицы вблизи очага возгорания затянуло густым дымом.

Отметим, что пока официальных комментариев по поводу причин пожара нет.