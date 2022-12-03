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В центре Днепра загорелся сильный пожар (фото, видео)

Фото: в центре Днепра загорелся сильный пожар (dnipro_now)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре сегодня, 3 декабря, произошел сильный пожар. Огонь и большой столб дыма поднимаются в центре города, на месте работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

"3 декабря, в центре Днепра начался сильный пожар. Предварительно, горит заброшенное здание, но ждем уточнений от спасателей. Пожарные уже на месте происшествия и занимаются тушением огня", - пишут СМИ.

Также очевидцы сообщают о том, что дым виден даже с левого берега, а улицы вблизи очага возгорания затянуло густым дымом.

Отметим, что пока официальных комментариев по поводу причин пожара нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре разгорелся большой пожар на электроподстанции. В результате чего некоторые местные жители остались без света.

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