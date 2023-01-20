ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Центрфорвард "Далласа" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Новина українською →
Лос-Анджелес, Пятница 20 января 2023 10:48
Центрфорвард "Далласа" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Тайлер Сегин дважды расстроил "Лос-Анджелес Кингз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал форварда "Даллас Старз" Тайлера Сегина главной звездой очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный канадец набрал 3 пункта против "Лос-Анджелеса". В стартовом периоде он забросил две шайбы, а в третьей 20-минутке отдал результативную передачу на партнера.

Открыл счет Сегин дальним броском после того, как сам отобрал шайбу на собственной половине площадки. В свою очередь вторая шайба центрфорварда получилась еще более эффектной – мощный бросок из левой зоны вбрасывания без шансов для вратаря. Добили "Кингз" Линделл и Робертсон.

Благодаря победе в Калифорнии "Даллас" закрепился в лидерах Центрального дивизиона. "Старз" набрали 61 очко и на два пункта опережают "Виннипег". "Лос-Анджелес" в свою очередь опустился на 3-е место Тихоокеанского дивизиона (56 очков).

В топ-тройку вечера также попали вингер "Сиэтла" Райан Донато и форвард "Торонто" Остон Мэттьюс. Первый забросил две шайбы и отдал ассист против "Нью-Джерси" (4:3 ОТ). Тем временем второй оформил дубль против "Виннипега" (4:1).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина