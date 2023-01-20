Центрфорвард "Далласа" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Опытный канадец набрал 3 пункта против "Лос-Анджелеса". В стартовом периоде он забросил две шайбы, а в третьей 20-минутке отдал результативную передачу на партнера.

Открыл счет Сегин дальним броском после того, как сам отобрал шайбу на собственной половине площадки. В свою очередь вторая шайба центрфорварда получилась еще более эффектной – мощный бросок из левой зоны вбрасывания без шансов для вратаря. Добили "Кингз" Линделл и Робертсон.

Благодаря победе в Калифорнии "Даллас" закрепился в лидерах Центрального дивизиона. "Старз" набрали 61 очко и на два пункта опережают "Виннипег". "Лос-Анджелес" в свою очередь опустился на 3-е место Тихоокеанского дивизиона (56 очков).

В топ-тройку вечера также попали вингер "Сиэтла" Райан Донато и форвард "Торонто" Остон Мэттьюс. Первый забросил две шайбы и отдал ассист против "Нью-Джерси" (4:3 ОТ). Тем временем второй оформил дубль против "Виннипега" (4:1).