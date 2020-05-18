"Центренерго" купує газ у Коломойського, маючи запаси вугілля на 3 місяці роботи

Державна компанія "Центренерго" має на складах Трипільської ТЕС запаси вугілля більш ніж на 3 місяці роботи, але при цьому купує газ у компанії "Юнайтед Енерджі", яка знаходиться в орбіті інтересів Ігоря Коломойського. Про це свідчать дані Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, передає "Главком".

За даними відомства, станом на 15 травня, на складах Трипільської ТЕС було 260,6 тис. т вугілля газової групи й 28,9 тис. т антрациту. Таким чином, запасів вугілля марки "Г" достатньо для роботи станції протягом 91 дня, а антрациту - на 12 днів роботи.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписало договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить у групу "Приват") в Києві.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями та початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса". За наявності ряду схем на держпідприємстві депутат Бондар повторно звернувся із запитом у НАБУ, САП та ДБР.