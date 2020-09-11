ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Центренерго" погасило всі борги перед державними шахтами

Автор: Маріанна Присяжнюк

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" погасила всі борги перед державними шахтами. Вуглевидобувні підприємства отримали можливість працювати безперешкодно.

Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець.

"Компанія "Центренерго" виплатила борги всім шахтам за поставку вугілля, що дозволило погасити заборгованість за електроенергію. І це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно", - сказала Буславець.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявляли, що цього року в державному бюджеті додатково передбачать не менше 1 млрд гривень на погашення боргів по зарплатні для шахтарів. У президента Володимира Зеленського підкреслюють, що заборгованість формувалася понад 10 років.

В кінці липня Буславець заявила про погашення боргів по заробітній платі шахтарям, але залишалася заборгованість, яка стосувалася вугільної продукції. Відзначимо, в Міненерго заявляли про плани провести модернізацію шахт в 2021 році, а також визначити перелік тих вугледобувних підприємств, які будуть закривати.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЦентрэнергоШахтадолг