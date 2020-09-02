"Центренерго" підтримало план уряду об’єднати її з держшахтами

Компанія "Центренерго" підтримала дії Кабінету міністрів по створенню на її базі вертикально-інтегрованої компанії за участю державних вугледобувних підприємств.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"Центренерго" зацікавлене в діях, спрямованих на створення у своєму складі спільно з найбільш ефективними вугледобувними підприємствами вертикально інтегрованої компанії із замкнутим циклом виробництва", - говориться в заяві.

В держкомпанії заявили, що такий стратегічний крок дозволить їй досягти конкурентної собівартості виробництва електроенергії.

"Центрененрго" зазначило, що зацікавлена в передачі до її складу виключно перспективних вугледобувних підприємств.

"Своєю чергою, наша компанія готова активно долучитися до створення вертикально інтегрованої структури на всіх етапах її розбудови», - наголосили в компанії.

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів за пропозицією Фонду державного майна створив робочу групу для вибору оптимальної моделі об’єднання "Центренерго" з державними шахтами.

На думку уряду, таке об’єднання дозволить підвищити інвестиційну привабливість "Центренерго", приватизація якої запланована на 2021 рік, а також відмовитися від державних дотацій в вугільну галузь.

В кінці серпня Міністерство енергетики в рамках реформування вугільної галузі запропонувало ефективні державні вугільні шахти об'єднати з "Центренерго". З одного боку, це повинно забезпечити стабільний збут вугілля з державних шахт, з іншого - підвищити ефективність приватизації компанії.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявив, що приватизація компанії повинна відбутися разом із сировинною базою.

За даними ЗМІ, з липня 2019 року до теперішнього часу "Центренерго" нібито знаходиться під операційним контролем групи "Приват". Контроль був встановлений після призначення Кабінетом міністрів главою компанії Володимира Потапенка.