"Центренерго" купила американське вугілля за формулою "Роттердам+"

ПАТ "Центренерго" отримує вугілля за контрактом з "Д.Трейдінг" за ціною з прив'язкою до котирування API2, актуальною на момент укладання договору плюс вартість фрахту в розмірі 30 доларів/тонна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ціна вугілля за контрактом з "Центренерго" є комерційною таємницею. Вона була сформована на підставі актуальних на момент укладання договору котирувань вугілля в регіоні ARA агентства Platt's (індекс API2) плюс вартість фрахту у розмірі 30 доларів/тонна", - йдеться у відповіді компанії "ДТЕК" на запит "Енергореформи".

При цьому в "ДТЕК" зазначили, що зафіксована в контракті ціна повністю відповідала принципу імпортного паритету.

"За нашою інформацією, у всіх контрактах на імпорт вугілля в Україну зараз використовується прив'язка до котирувань вугілля в регіоні Амстердам-Роттердам-Антверпен", - зазначили в "ДТЕК".