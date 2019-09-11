"Центренерго" інвестувало в першу в Україні газоочисну установку на Трипільській ТЕС

ПАТ "Центренерго" інвестувало в будівництво першої в Україні повномасштабної газоочисної установки на енергоблоці №2 Трипільської ТЕС. Про це журналістам повідомив в.о. генерального директора ПАТ "Центренерго" Володимир Потапенко, сьогодні, на Трипільській ТЕС у Київській області, передає РБК-Україна.

"Центренерго" розуміє всю відповідальність, яку ми, як бізнес, несемо перед жителями регіону, в якому ми працюємо. Для поліпшення екологічної ситуації в Київській області на Трипільській ТЕС була запущена повномасштабна установка очищення димових газів від двоокису сірки. Це будівництво готувалося роками, але саме нашій команді спільно з професіоналами ТЕС, вдалося довести до кінця такий важливий проект", - повідомив Потапенко.

За його словами, установка була розроблена за технологією напівсухого очищення димових газів при участі європейської фірми RAFACO SA.

"Цей метод очищення вже успішно застосовується на електростанціях в Польщі, де відзначено позитивний досвід впровадження та експлуатації сіркоочисток. Також впровадження таких установок відповідає вимогам Енергетичного співтовариства, в якому перебуває Україна", - сказав в. о. генерального директора ПАТ "Центренерго".

Вартість проекту становить 580 млн гривень. На сьогоднішній день вже профінансовано понад 501 млн гривень. З них понад 193 млн гривень профінансувало "Центренерго", ще 308 млн гривень - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Трипільська ТЕС - перша серед інших станцій, де встановлена така сіркоочистка. Для України це пілотний проект. Будівництво сіркоочистки почалося в серпні 2013 року в рамках реконструкції блоку №2 і проводилося в кілька етапів. Одна з причин затримки будівництва - зміна керівників "Центренерго", деякі з них не розуміли важливість цього проекту. Але сьогодні ці проблеми позаду і ми маємо добудований об'єкт. Зараз польські фахівці проводять навчання наших співробітників. Сіркоочистка була запущена два дні тому, але ми вже фіксуємо зменшення кількості викидів в 50 разів: рукавний фільтр дозволяє очистити повітря від твердих часток з 2500 мг до 50 мг. Це повністю відповідає європейським стандартам", - розповів директор Трипільської ТЕС Петро Кравець.

До складу "Центренерго" входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

Нагадаємо, раніше ПАТ "Центренерго" в рамках підготовки до опалювального сезону уклало договори на поставку понад 1 млн тонн вугілля на вересень 2019 року.