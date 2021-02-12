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У центрі України є загроза нестачі питної води

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 09:48
У центрі України є загроза нестачі питної води Фото: термометр (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський, Анастасія Рокитна

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський заявив, що через зміну клімату в центрі та на півдні України є загроза нестачі питної води. У міністерстві наразі роздумують як цьому запобігти.

Про це йдеться у матеріалі "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

За словами голови відомства, через підвищення температури в Україні є загроза збільшення кількості стихійних лих. Зокрема це: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій та нестача питної води в центральних та південних регіонах.

"Можливо, потрібне переукріплення водойм, щоб запобігати повеням під час паводків. А можливо, як готують в Англії та Франції пілотний проект, навпаки здійснити залив природних річок. Відкривати дамби і руйнувати береги для зміни біорізноманіття. Що є теж адаптацією", - сказав Абрамовський.

Він також додав, що у міністерстві зараз проводять моніторинг поверхневих вод і роздумують, як запобігти стихійним лихам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні через глобальне потепління степи південного регіону можуть перетворитись на пустелі.

Крім того, у Кабінеті міністрів України назвали причини зміни клімату в країні.

Також директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда говорив, що погода в Україні влітку 2020 буде дуже спекотною.

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