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У центрі Сум "перекриють рух" людям без масок

Автор: Андрій Василюк

У центрі міста Суми дотримання маскового режиму контролюватимуть патрульні поліцейські. Людей без масок не пускатимуть на центральні вулиці міста.

З такою ініціативою виступив міський голова Сум Олександр Лисенко, передає прес-служба міськради.

Очільник міста доручив начальнику відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Станіславу Кононенку розробити схему перебування патрульних постів.

"Ми повинні перекрити рух тим, хто ходить без масок, щоб люди знали - за відсутності маски вулицею не пройти. Звичайно, забезпечити пости по всьому місту складно, але в центрі вони точно повинні бути, наприклад на вул. 9 Травня, вул. Засумська, вул. Воскресенська, вул. Горького тощо", - сказав Лисенко.

Він висловив сподівання, що це допоможе людям зрозуміти, що коли з дому виходиш, треба взяти із собою маску. "Адже іншого шляху немає - або вакцинація, або маски, соціальна дистанція і дезінфекція", - вважає мер.

Нагадаємо, раніше місцева влада Сум вирішила посилити карантин на період з 3 по 11 квітня. Термін дії обмежень може бути продовжений, якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус не покращиться.

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