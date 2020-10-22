Центр Разумкова прогнозує 80 млрд грн боргів енергоринку на кінець року через НКРЕКП

Дефіцит ДП "Гарантований покупець" на кінець року складе 20 млрд грн, а загальний борг на енергетичному ринку досягне 80 млрд грн. Одна із причини кризи - бездіяльність національного регулятора НКРЕКП.

Такого висновку дійшло дослідження Центр Разумкова за результатами першого року роботи нового ринку.

"Нівелюванню поняття конкурентного середовища та дефіциту коштів на ринку також сприяли: застосування неринкових цінових обмежень, відкриття доступу білоруським та російським експортерам до ринку України, збільшення квоти для продажу на РДН […] Як результат, усі вищенаведені чинники сприяють швидкому нарощуванню дефіциту ДП "Гарантований покупець", який за оцінками Центру Разумкова на початок 2021 р. очікується щонайменше на рівні 20 млрд грн, а загальна заборгованість на ринку становитиме понад 80 млрд грн", - йдеться в дослідженні Центру.

В Центрі Разумкова зазначаються, що складність ситуації особливо загострюється несистемним виконанням реформ, незадовільною діяльністю енергетичного блоку Уряду Олексія Гончарука, НКРЕКП та профільного Комітету Верховної Ради.

Кризу загострили перекоси та маніпуляції в окремих сегментах ринку, нормативно-правові умови для яких створила НКРЕКП.

"Тому врегульовувати проблемні питання ринку електричної енергії пропонується шляхом чіткого виконання положень ЗУ "Про ринок електричної енергії", ліквідації нормативно-правових умов для маніпуляцій, а також реалізації комплексної стратегії сталого розвитку енергетичної галузі", - зазначили в центрі.

Нагадаємо, підходи НКРЕКП до регулювання енергоринку напередодні розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства.

Раніше Антимонопольний комітет України звинуватив НКРЕКП в штучному обмеженні конкуренції і створенні умов для маніпуляцій на енергетичному ринку.

На початку року в Верховній раді була створена робоча група ТСК для розслідування причин кризи на енергоринку. Вона встановила, що основна відповідальність за кризу лежить на НКРЕКП.

Також в ході роботи ТСК стало відомо про факти корупції в керівництві Національного регулятора. Так на початку жовтня НАЗК почало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через конфлікт інтересів, пов'язані з сімейним енергетичним бізнесом.