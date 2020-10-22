ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Центр Разумкова прогнозує 80 млрд грн боргів енергоринку на кінець року через НКРЕКП

Автор: РБК-Україна

Дефіцит ДП "Гарантований покупець" на кінець року складе 20 млрд грн, а загальний борг на енергетичному ринку досягне 80 млрд грн. Одна із причини кризи - бездіяльність національного регулятора НКРЕКП.

Такого висновку дійшло дослідження Центр Разумкова за результатами першого року роботи нового ринку.

"Нівелюванню поняття конкурентного середовища та дефіциту коштів на ринку також сприяли: застосування неринкових цінових обмежень, відкриття доступу білоруським та російським експортерам до ринку України, збільшення квоти для продажу на РДН […] Як результат, усі вищенаведені чинники сприяють швидкому нарощуванню дефіциту ДП "Гарантований покупець", який за оцінками Центру Разумкова на початок 2021 р. очікується щонайменше на рівні 20 млрд грн, а загальна заборгованість на ринку становитиме понад 80 млрд грн", - йдеться в дослідженні Центру.

В Центрі Разумкова зазначаються, що складність ситуації особливо загострюється несистемним виконанням реформ, незадовільною діяльністю енергетичного блоку Уряду Олексія Гончарука, НКРЕКП та профільного Комітету Верховної Ради.

Популярні новини

Кризу загострили перекоси та маніпуляції в окремих сегментах ринку, нормативно-правові умови для яких створила НКРЕКП.

"Тому врегульовувати проблемні питання ринку електричної енергії пропонується шляхом чіткого виконання положень ЗУ "Про ринок електричної енергії", ліквідації нормативно-правових умов для маніпуляцій, а також реалізації комплексної стратегії сталого розвитку енергетичної галузі", - зазначили в центрі.

Нагадаємо, підходи НКРЕКП до регулювання енергоринку напередодні розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства.

Раніше Антимонопольний комітет України звинуватив НКРЕКП в штучному обмеженні конкуренції і створенні умов для маніпуляцій на енергетичному ринку.

На початку року в Верховній раді була створена робоча група ТСК для розслідування причин кризи на енергоринку. Вона встановила, що основна відповідальність за кризу лежить на НКРЕКП.

Також в ході роботи ТСК стало відомо про факти корупції в керівництві Національного регулятора. Так на початку жовтня НАЗК почало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через конфлікт інтересів, пов'язані з сімейним енергетичним бізнесом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України энергорынокдолгЕлектроенергія