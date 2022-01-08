RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У центрі Мінська впав пішохідний міст: момент обвалення потрапив на відео

Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 8 січня в центрі Мінська впав пішохідний міст через вулицю Немига. Момент обвалення потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram телеканалу ATN News.

Обвалення прольоту пішохідного мосту в центрі столиці Білорусі сталося вночі 8 січня. На опублікованих кадрах видно, як частина шляхопроводу впала на проїжджу частину.

В результаті події перекрито рух на частині проспекту переможців та вулиці Немига. Попередньою причиною обвалення моста міська влада назвала втому конструкції.

При обваленні пішохідного мосту жертв і постраждалих немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьМинск