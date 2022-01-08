У центрі Мінська впав пішохідний міст: момент обвалення потрапив на відео

У ніч на 8 січня в центрі Мінська впав пішохідний міст через вулицю Немига. Момент обвалення потрапив на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram телеканалу ATN News.
Обвалення прольоту пішохідного мосту в центрі столиці Білорусі сталося вночі 8 січня. На опублікованих кадрах видно, як частина шляхопроводу впала на проїжджу частину.
В результаті події перекрито рух на частині проспекту переможців та вулиці Немига. Попередньою причиною обвалення моста міська влада назвала втому конструкції.
При обваленні пішохідного мосту жертв і постраждалих немає.