У центрі Києві на вихідні обмежать рух транспорту

У Києві 25 та 26 травня у зв’язку з проведенням велосипедних перегонів "Race Horizon Park 2019" та спортивно-масового благодійного заходу "Пробіг під каштанами" буде обмежено рух транспортних засобів на деяких вулицях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС в Facebook.

Повідомляється, що вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до алеї Героїв Небесної Сотні буде обмежено рух з 06:00 25 травня до 22:00 26 травня.

"25 травня "Race Horizon Park Maidan" буде проходити з 5:30 до 17:30 за маршрутом: від вулиці Михайлівської по вулиці Хрещатик — бульвару Т. Шевченка — площі Перемоги — проспекту Перемоги — розвороту перед Шулявським шляхопроводом — проспекту Перемоги — площі Перемоги — бульвару Т. Шевченка — вулиці Хрещатик", - повідомили в МВС.

У неділю, 26 травня "Race Horizon Park Classic" має проходити з 06:00 до 17:00. Захід має відбутись за маршрутом вул. М. Грінченка - вул. В. Брожка - проспект Лобановського - вулиця Головка - вулиця Протасів Яр - вулиця М. Грінченка.

Також 26 травня з 08:00 до 15:00 має відбутись пробіг. Пробіг пройде по маршруту Майдан Незалежності - вул. Хрещатик - площа Льва Толстого - вул. Велика Василівська - розворот на вулиці Діловій - вул. Велика Василівська - площа Льва Толстого - вул. Хрещатик - Майдан Незалежності.

Фото: місця проведення змагань (facebook.com/mvs.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві до Дня міста можливі зміни у роботі метро. Через проведення святкових заходів до Дня Києва 25 та 26 травня 2019 року можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.