У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць

У Києві в суботу, 4 вересня, відбудеться масові спортивні змагання. У зв'язку з цим в центрі столиці буде обмежено рух транспорту з 18:00 до 23:00.

Так, у Києві обмежать рух на вулицях:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Хрещатицька;

Гаванському мосту (тільки в напрямку вулиці Набережно рибальської)

Володимирському узвозі (тільки в напрямку вулиці Петра Сагайдачного)

шосе Набережному (обмежать рух тільки в напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької)

Набережно-рибальської (обмежать тільки в напрямку північного мосту до вулиці Електриків).

Крім того, заїзд на міст Метро буде можливий з Дніпровського спуску, а з'їзд з моста Метро буде працювати тільки на естакаду. При цьому рух від мосту Патона буде можливий на з'їзд до Дніпровського проїзду.

Головна подія відбудеться на Контрактовій площі (від вулиці Костянтинівської), вулиця Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської), вулиці Іллінській (від Контрактової площі до вулиці Братської).

Також змагання пройдуть за такими маршрутами: