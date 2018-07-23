У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту

Рух транспорту обмежать через святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі

У центрі Києва 24, 27 і 28 липня обмежать рух транспорту під час заходів з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що в столиці відбудуться урочисті молебні та хресні ходи, присвячені святкуванню 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, у зв'язку з чим передбачено обмеження руху всіх видів транспортних засобів.

Зокрема, 24 липня з 12:00 до 13:00 на Андріївському узвозі (від будинку № 23 по вул. Володимирської), вул. Десятинній (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської), пл. Михайлівській, вул. Трьохсвятительській (пл. від Михайлівської до вул. Костьольної);

Крім того, 27 липня обмежать рух з 11:00 до 16:30 - на вул. Трьохсвятительській (пл. від Михайлівської до Європейської пл.), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської пл.), Володимирському узвозі (від площі Поштової до Європейської пл.), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської пл.).

Також 28 липня з 12:00 до 13:30 - на бул. Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вул. Володимирській (від будинку № 56 до пл. Софійській), Володимирському проїзді (пл. від Софійської до пл. Михайлівської) буде обмежено рух транспорту.

Нагадаємо, в Києві на Південному мостовому переході з 19 липня по 9 серпня буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з ремонтом деформаційних швів.