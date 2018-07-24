У центрі Києва на три дні обмежать рух всіх видів транспорту

У Києві з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України відбудуться молебні та хресні ходи

З нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у Києві відбудеться низка масових заходів, у зв’язку з цим протягом 24, 27 і 28 липня у центрі Києва обмежать рух всіх видів транспорту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що звернення щодо проведення молебнів та хресної ходи, для чого необхідне обмеження руху транспорту, надали Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП), Київська митрополія УПЦ та Патріархія Української Автокефальної ПЦ.

24 липня

Обмеження руху транспорту діятиме з 12:00 до 13:00 на:

Андріївському узвозі (від будинку № 23 до вул. Володимирської)

вул. Десятинній (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської)

пл. Михайлівській

вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).

27 липня

Із 11:00 до 16:30 обмеження руху діятиме на:

вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської),

вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської)

Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської)

Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського)

вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).

28 липня

Із 12:00 до 13:30 рух буде обмежено на:

бульварі Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14)

вул. Володимирській (від будинку № 56 до пл. Софійської)

Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської).

У КМДА також нагадали, що святкування триватиме згідно з указом президента України від 8 серпня 2017 року "Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України".

Також в усіх районах Києва відбуватимуться святкові заходи. Зокрема, в освітніх і культурних закладах до кінця року триватимуть тематичні просвітницькі заходи: виховні години, бесіди, книжкові та фотодокументальні виставки, конференції, зустрічі за круглим столом тощо.

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року обмежено рух по мосту Патона.