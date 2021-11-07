У центрі Києва провалилася дорога: рух транспорту обмежено
Фото: у центрі Києва провалилася дорога (t.me/kyiv_traffic/787)
У Києві на вулиці Володимирській провалилася дорога. Наразі рух транспорту на вулиці частково обмежено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Трафік".
"Через пошкодження інженерних мереж виникло просідання основи проїжджої частини та провал покриття. Ділянку огороджено. Рух на вулиці Володимирській частково обмежено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше подібний інцидент стався на лівому березі Києва. Тоді асфальт провалився на проспекті Алішера Навої.