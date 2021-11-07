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У центрі Києва провалилася дорога: рух транспорту обмежено

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 21:02
У центрі Києва провалилася дорога: рух транспорту обмежено Фото: у центрі Києва провалилася дорога (t.me/kyiv_traffic/787)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві на вулиці Володимирській провалилася дорога. Наразі рух транспорту на вулиці частково обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Трафік".

"Через пошкодження інженерних мереж виникло просідання основи проїжджої частини та провал покриття. Ділянку огороджено. Рух на вулиці Володимирській частково обмежено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше подібний інцидент стався на лівому березі Києва. Тоді асфальт провалився на проспекті Алішера Навої.

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