У центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води лишились 4 будинки

У Києві на вулиці Пушкінській стався витік теплоносія на поверхню. В результаті без гарячої води лишились чотири будинки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації .

Також на карті Google Maps вказано, що на вулиці Пушкінській в Києві ускладнено рух транспорту.

"Через аварію стався витік теплоносія на поверхню. Наразі розпочато ремонтні роботи. Тимчасово призупинено подачу гарячої води до 4 будинки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на перехресті Скляренко та Вовчка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. У цьому районі утворився затор.

Раніше на проспекті Леся Курбаса сталось ДТП за участю бетонозмішувача Mercedes.

РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.