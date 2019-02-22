У центрі Києва перекинулася фура з цеглою

В результаті інциденту потерпілих немає

В центре Киева утром перевернулась фура с кирпичами, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что утром на улице Лютеранской загруженная кирпичами фура покатилась с уклона, задела легковой автомобиль Toyota, рекламный щит и дорожный знак, слетела со ступенек в арке дома на Крещатике напротив КГГА и перевернулась. В результате инцидента пострадавших нет.

Фото: ДТП с фурой

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. В результате аварии, по последним данным, погибли пять человек. Водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и наехал на металлический отбойник, в результате чего машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась. В микроавтобусе находились 6 человек, трое из них погибли на месте.

До этого, под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Правоохранители разыскали водителя. Им оказался 35-летний житель поселка Калита Броварского района Киевской области.