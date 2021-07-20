У центрі Києва величезний затор з трамваїв: що сталося

Трамваї не можуть продовжити рух через аварію, яка сталася на коліях. На перехресті біля вулиці студентської зіткнулися легковий автомобіль Suzuki і маршрутка №302.

Постраждалих внаслідок ДТП немає. Поліції на місці інциденту також.

Затор з трамваїв утворився між зупинками "Сквер Гейдара Алієва"і" Кудрявський узвіз". Через це ускладнено рух автомобілів у напрямку від Повітрофлотського мосту на Поділ.

Фото: на Подолі через аварію зупинилися трамваї (РБК-Україна)

В Київпастрансі повідомили, що затримується рух трамваїв №14 та 18 по вулиці Глибочицька/Кудрявський узвіз, у напрямку Контрактової площі. Через ДТП на місце викликали поліцію.